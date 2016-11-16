В Україні зі снігових заметів врятували більше 8300 осіб
З початку негоди в Україні зі снігових заметів врятували 3030 автомобілів, в яких перебувало 8336 осіб.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Загалом важкою інженерною технікою було розчищено близько 770 км доріг.
Сьогодні в Україні практично без опадів, на півдні до +3° (карта)
Крім того, 15 листопада аварійними бригадами обленерго було відновлено електропостачання 128 населених пунктів у п’яти областях, які були знеструмлені протягом 12-14 листопада внаслідок складних погодних умов.
Вранці 16 листопада продовжувалися роботи по розчистці доріг місцевого значення у трьох областях, де ускладнений проїзд до 70 населених пунктів, а саме: у Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській областях.
Нагадаємо, сьогодні, 16 листопада, у багатьох областях України туман, на дорогах подекуди ожеледиця.
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