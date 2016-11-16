В Україні зі снігових заметів врятували більше 8300 осіб

10:38, 16 листопада 2016
522
0

З початку негоди в Україні зі снігових заметів врятували 3030 автомобілів, в яких перебувало 8336 осіб.

ДСНС
В Україні зі снігових заметів врятували більше 8300 осіб / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Загалом важкою інженерною технікою було розчищено близько 770 км доріг.

Сьогодні в Україні практично без опадів, на півдні до +3° (карта)

Крім того, 15 листопада аварійними бригадами обленерго було відновлено електропостачання 128 населених пунктів у п’яти областях, які були знеструмлені протягом 12-14 листопада внаслідок складних погодних умов.

Вранці 16 листопада продовжувалися роботи по розчистці доріг місцевого значення у трьох областях, де ускладнений проїзд до 70 населених пунктів, а саме: у Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській областях.

Нагадаємо, сьогодні, 16 листопада, у багатьох областях України туман, на дорогах подекуди ожеледиця.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Снігова пастка у Карпатах: з гір евакуйовують дитячий табір Снігова пастка у Карпатах: з гір евакуйовують дитячий табір
Зима посеред літа: Карпати засипало снігом (фото) Зима посеред літа: Карпати засипало снігом (фото)
Повінь в Пенсільванії: потоки води понесли автомобілі, є загиблий (відео) Повінь в Пенсільванії: потоки води понесли автомобілі, є загиблий (відео)
Біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 6,1 Біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 6,1
В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека
Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі з грозами, на заході до + 14° (карта) Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі з грозами, на заході до + 14° (карта)
Зливи, град та шквали: синоптики попередили про різке погіршення погоди Зливи, град та шквали: синоптики попередили про різке погіршення погоди

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 18 °
Хмарно, дощ
Погода Стерлінг
88 %
751 мм
2.0 м/с
63 %
Стрічка новин