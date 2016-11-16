В австралійському Брісбені пройшов потужний шторм

11:33, 16 листопада 2016
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Австралійський Брісбен накрили сильні вітри та дощі з градом.

Дивні звуки
В австралійському Брісбені пройшов потужний шторм / Strange sounds

Про це повідомляє AccuWeather.

У місті були зафіксовані пориви вітру до 157 км/год, що є найвищим показником приблизно за 30 років.

Сильний шторм накрив Кіпр (відео)

Аеропорт Брісбена був закритий протягом нетривалого часу в суботу, оскільки шторм пошкодив злітно-посадочні смуги.

У регіоні за час шторму сталося понад 70 тисяч ударів блискавок і пройшов сильний град, що призвело до значних руйнувань. Крім того, багато споживачів залишилися без електроенергії.

Нагадаємо, в австралійському штаті Новий Південний Уельс одночасно горіли близько 50 лісових пожеж.

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