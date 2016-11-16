У Домініканській Республіці через повені евакуювали понад 18 тисяч осіб

12:15, 16 листопада 2016
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Більше 18 тисяч людей в Домініканській Республіці були змушені покинути свої будинки через повені, викликані проливними дощами.

Reuters
Reuters

Про це повідомляє Dominican Today.

Понад 130 населених пунктів були відрізані від решти частини країни.

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Президент країни Данило Медіна оголосив режим надзвичайної ситуації у восьми провінціях.

Раніше повідомлялося, що у зв'язку з повенями, зсувами, евакуацією людей та значним матеріальним збитком через опади, що випали за останні два тижні, президент Домініканської Республіки Данило Медіна оголосив надзвичайний стан у провінціях Пуерто-Плата, Ла-Вега, Еспайат і Марія-Тринідад-Санчес.

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