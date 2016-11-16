На популярних українських маршрутах практично без опадів, на заході до +5°

У середу і четвер автошляхах України практично без опадів. Найтепліше буде на заході - до +5°.

На аводорогах України практично без опадів / severpost.ru

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура -1°... +2°. Завтра на цьому маршруті температура до +6° хмарно з проясненнями.

На трасі Київ - Ужгород пройде сніг, температура в дорозі -2° ... +3°. У середу на цьому маршруті також очікуються опади, температура до +5°.

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За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +3°, у Донецькій області пройде сніг. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +3°.

У напрямку Харкова хмарно. Температура в дорозі до +1°. 17 листопада на цьому напрямку мінлива хмарність, температура 0°... +3°.

За маршрутом Київ - Чернівці хмарно з проясненнями, -1° ... +2°. За даним напрямом у четвер опадів не очікується, температура до +3°.

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