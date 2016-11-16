В Теннессі через дим від лісових пожеж госпіталізували сотні людей

В американському штаті Теннесі госпіталізували сотні людей через погіршення здоров'я, викликане димом від лісових пожеж.

Reuters

Від вогню найбільше постраждало місто Чаттануга, де через проблеми з диханням в лікарні були доставлені понад 200 осіб, передає ABC.

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За прогнозами синоптиків, дощ в Теннессі може піти лише у п'ятницю і суботу, тому покращення ситуації з пожежами в найближчим часом не очікується. Через дим у деяких школах штату призупинили заняття.

Повідомляється, що в штаті за звинуваченням в підпалах за останні 20 днів заарештували не менше семи осіб.

Нагадаємо, площа лісової пожежі в американському штаті Джорджія збільшилася до 4100 га.