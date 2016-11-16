У середу, 16 листопада, у районі острівної держави Тонга в Тихому океані стався землетрус магнітудою 5,6.

Біля берегів Тонга стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Підземні поштовхи були зафіксовані о 00:30 за часом UTC. Епіцентр землетрусу розташовувався в 152 км на південний схід від міста Пангаї. Епіцентр розташовувався на глибині 10 км

Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Нагадаємо, у неділю, 13 листопада, у Новій Зеландії стався землетрус магнітудою 7,8, що спровокував цунамі, також у регіоні було зафіксовано ще два підземних поштовхи.