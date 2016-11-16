В Україні завтра практично без опадів, на півдні температура до +7° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 17 листопада в Україні місцями пройдуть дощі і сніг. Найтепліше буде на півдні - до +7°.

В Україні завтра місцями пройде сніг / УНІАН

У Києві завтра без опадів, вночі -1°, вдень +1°. Вітер південний, до 4.1 м/с.

У Львові 17 листопада пройде дощ, вночі +1°, вдень +3°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.

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У Луцьку завтра злива. Температура повітря вночі +1°, вдень +2°. Вітер південний, до 4.6 м/с.

У Вінниці у четвер мінлива хмарність. Температура вночі 0°, вдень +3°. Вітер південний, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяє невелику хмарність. Температура вночі +3°, вдень +7°, вітер мінливий, до 4,4 м/с.

У Харкові у четвер без опадів, температура вночі -4°, вдень 0°. Вітер південний і південно-східний, легкий.

У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі -3°, вдень +3°. Вітер східний та південно-східний, легкий.

У Сімферополі без опадів. Температура вночі -1°, вдень +4°. Вітер мінливий, до 3.2 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють сніг, температура вночі -4°, вдень +2°. Вітер північно-східний, до 5.6 м/с.

У Краматорську у четвер без опадів, температура вночі -6°, вдень +1°, вітер східний та південно-східний, легкий.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно. Температура вночі -4°, вдень 0°. Вітер східний та південно-східний, до 2,5 м/с.

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