У Києві завтра без опадів, вдень до +1°

Згідно з даними Погода УНІАН, 17 листопада у столиці без опадів, температура повітря вдень +1°.

У Києві завтра без опадів / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до -1°.

Читайте також На популярних українських маршрутах практично без опадів, на заході до +5°

Вітер південний, до 4.1 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:16, а зайде у 16:09.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада в Україні місцями пройдуть дощі і сніг. Найтепліше буде на півдні - до +7°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.