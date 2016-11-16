У Києві завтра без опадів, вдень до +1°

19:00, 16 листопада 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 17 листопада у столиці без опадів, температура повітря вдень +1°.

УНІАН
У Києві завтра без опадів / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до -1°.

На популярних українських маршрутах практично без опадів, на заході до +5°

Вітер південний, до 4.1 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:16, а зайде у 16:09.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада в Україні місцями пройдуть дощі і сніг. Найтепліше буде на півдні - до +7°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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