В тих областях, де залишається сніговий покрив, на дорогах і неприбраних ділянках тротуарів може з'явитись ожеледиця.

ДСНС попереджає українців про ожеледицю на дорогах / УНИАН

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У Службі з надзвичайних ситуацій нагадують, що під час ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, тому необхідно вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу. Слід звертати особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірно виникнення ожеледиці.

ДСНС попереджає українців про ожеледицю на дорогах / dsns.gov.ua

Як повідомляла Погода УНІАН, 14-17 листопада майже по всій території країни пройшли сильні снігопади та хуртовини, снігові замети, мокрий сніг з дощем та налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледиця.