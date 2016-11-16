ДСНС попереджає українців про ожеледицю на дорогах

17:41, 16 листопада 2016
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В тих областях, де залишається сніговий покрив, на дорогах і неприбраних ділянках тротуарів може з'явитись ожеледиця.

ДСНС попереджає українців про ожеледицю на дорогах / УНИАН

ДСНС закликає громадян дотримуватися елементарних правил безпеки на вулиці.Сьогодні в Україні практично без опадів, на півдні до +3° (карта)

У Службі з надзвичайних ситуацій нагадують, що під час ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, тому необхідно вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу. Слід звертати особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірно виникнення ожеледиці.

dsns.gov.ua
ДСНС попереджає українців про ожеледицю на дорогах / dsns.gov.ua

Як повідомляла Погода УНІАН, 14-17 листопада  майже по всій території країни пройшли сильні снігопади та хуртовини, снігові замети, мокрий сніг з дощем та налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледиця.

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