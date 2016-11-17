Сьогодні в Україні практично без опадів, на півдні температура до +7° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 17 листопада в Україні місцями пройдуть дощі і сніг. Найтепліше буде на півдні - до +7°.

Reuters

У столиці без опадів, удень +1°. Вітер південний, до 4.1 м/с.

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У Львові 17 листопада пройде дощ, температура повітря вдень +3°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.

У Луцьку сьогодні очікується злива. Температура повітря вдень +2°. Вітер південний, до 4.6 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці буде хмарно з проясненнями. Температура +3°. Вітер південний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +7°, вітер мінливий, до 4,4 м/с.

На півдні до +4° / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура 0°, вітер південний і південно-східний, легкий.

У Сімферополі сьогодні невелика хмарність. Температура вдень +4°. Вітер мінливий, до 3.2 м/с.

У Дніпрі без опадів. Температура повітря +3°. Вітер східний та південно-східний, легкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють невеликий сніг, температура вдень +2°. Вітер північно-східний, до 5.6 м/с.

У Краматорську у четвер без опадів, удень +1°. Вітер східний та південно-східний, легкий.

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У Сєвєродонецьку хмарно, температура вдень 0°. Вітер східний та південно-східний, до 2,5 м/с.

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