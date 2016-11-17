Сьогодні в Україні практично без опадів, на півдні температура до +7° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 17 листопада в Україні місцями пройдуть дощі і сніг. Найтепліше буде на півдні - до +7°.
У столиці без опадів, удень +1°. Вітер південний, до 4.1 м/с.
На популярних українських маршрутах практично без опадів, на заході до +5°
У Львові 17 листопада пройде дощ, температура повітря вдень +3°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.
У Луцьку сьогодні очікується злива. Температура повітря вдень +2°. Вітер південний, до 4.6 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці буде хмарно з проясненнями. Температура +3°. Вітер південний, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +7°, вітер мінливий, до 4,4 м/с.
У Харкові без опадів. Температура 0°, вітер південний і південно-східний, легкий.
У Сімферополі сьогодні невелика хмарність. Температура вдень +4°. Вітер мінливий, до 3.2 м/с.
У Дніпрі без опадів. Температура повітря +3°. Вітер східний та південно-східний, легкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють невеликий сніг, температура вдень +2°. Вітер північно-східний, до 5.6 м/с.
У Краматорську у четвер без опадів, удень +1°. Вітер східний та південно-східний, легкий.
ДСНС попереджає українців про ожеледицю на дорогах
У Сєвєродонецьку хмарно, температура вдень 0°. Вітер східний та південно-східний, до 2,5 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+13°... +7°
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Дніпро+28°... +15°
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Донецьк+34°... +19°
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Житомир+12°... +8°
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Запоріжжя+29°... +16°
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Івано-Франківськ+15°... +7°
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Київ+15°... +10°
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Кіровоград+22°... +11°
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Луганськ+36°... +20°
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Луцьк+14°... +7°
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Львів+14°... +7°
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Миколаїв+27°... +12°
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Одеса+27°... +11°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+14°... +8°
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Сімферополь+29°... +15°
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Суми+28°... +13°
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Тернопіль+13°... +8°
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Харків+33°... +17°
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Херсон+26°... +12°
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Хмельницький+11°... +7°
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Черкаси+22°... +10°
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Чернігів+16°... +10°
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Чернівці+15°... +8°