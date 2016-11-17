У Києві сьогодні вдень до +1°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 17 листопада, у столиці вдень до +1°, без опадів.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +1°, ввечері - до 0°. Вітер південний, до 4.1 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:16, а зайде у 16:09.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада в Україні місцями пройдуть дощі і сніг. Найтепліше буде на півдні - до +7°.

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