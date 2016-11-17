В Україні через снігопад залишається ускладнений проїзд до одного населеного пункту

Станом на ранок 17 листопада через снігопад залишається ускладнений проїзд до села Джурків в Івано-Франківській області.

Через снігопад залишається ускладнений проїзд до одного населеного пункту / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Читайте також Сьогодні в Україні практично без опадів, на півдні температура до +7° (карта)

"За інформацією Державного агентства автомобільних доріг України проїзд на автодорогах країни забезпечено. Продовжуються роботи по розчищенню доріг на повну ширину проїзду. Станом на 07:00 17 листопада залишається ускладнений проїзд до 1 населеного пункту Івано-Франківської області (с. Джурків Коломийського району)", - йдеться в повідомленні.

Усього через непогоду було ускладнено проїзд до 196 населених пунктів у 4 областях.

Нагадаємо, з початку негоди в Україні зі снігових заметів врятували 3030 автомобілів, в яких перебувало 8336 осіб.