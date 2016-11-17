В Україні через снігопад залишається ускладнений проїзд до одного населеного пункту

09:33, 17 листопада 2016
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Станом на ранок 17 листопада через снігопад залишається ускладнений проїзд до села Джурків в Івано-Франківській області.

Фото УНІАН
Через снігопад залишається ускладнений проїзд до одного населеного пункту / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За інформацією Державного агентства автомобільних доріг України проїзд на автодорогах країни забезпечено. Продовжуються роботи по розчищенню доріг на повну ширину проїзду. Станом на 07:00 17 листопада залишається ускладнений проїзд до 1 населеного пункту Івано-Франківської області (с. Джурків Коломийського району)", - йдеться в повідомленні.

Усього через непогоду було ускладнено проїзд до 196 населених пунктів у 4 областях.

Нагадаємо, з початку негоди в Україні зі снігових заметів врятували 3030 автомобілів, в яких перебувало 8336 осіб.

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