Біля південного узбережжя Індонезії стався землетрус магнітудою 6,0

У середу, 16 листопада, біля південного узбережжя головного індонезійського острова Ява стався землетрус магнітудою 6,0.

В Індонезії стався землетрус / wapelper.com

Про це повідомили в Національному управлінні метеорології, кліматології і геофізики, передає "РИА Новости".

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Епіцентр підземного поштовху розташовувався в 132 км на південь від міста Кенченг в провінції Східна Ява. Осередок залягав на глибині 70 км під поверхнею Індійського океану.

Землетрус також відчувався в центральній частині острова Балі.

Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Нагадаємо, рятувальні служби Нової Зеландії почали евакуацію сотень туристів і місцевих жителів Південного острова після землетрусу, у результаті якого загинули дві людини.