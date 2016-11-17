Збиток від землетрусу в Новій Зеландії може досягти $1,5 мільярда

11:32, 17 листопада 2016
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Сума збитку від землетрусу, який стався 13 листопада в Новій Зеландії, перевищить 2 млрд новозеландських доларів (майже 1,5 млрд доларів США).

Евакуація після землетрусу в Новій Зеландії / Reuters
Евакуація після землетрусу в Новій Зеландії / Reuters

Про це заявив прем'єр-міністр країни Джон Кі в інтерв'ю радіопрограмі Newstalk ZB.

Біля берегів Тонга стався землетрус

"Швидше за все, збиток перевищить позначку в 2 млрд (доларів)", - сказав Кі.

Він також додав, що уряд країни здатен впоратися з такими витратами, але це, безумовно, вплине на бюджет країни.

Нагадаємо, рятувальні служби Нової Зеландії почали евакуацію сотень туристів і місцевих жителів Південного острова після землетрусу, у результаті якого загинули дві людини.

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