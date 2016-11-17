В Індонезії більше 160 людей стали жертвами зсувів у 2016 році

Не менше 161 жителя Індонезії стали жертвами 487-ми зсувів, які сталися в 2016 році.

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Про це повідомив голова інформаційного центру Національного управління з ліквідації наслідків стихійних лих Сутопо Пурво Нугрохо, передає "РИА Новости".

"88 осіб отримали поранення, зруйновано тисячі будинків, 38092 людини зазнали матеріальної шкоди або втратили дах над головою", - йдеться в повідомленні.

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Протягом року в країні було зареєстровано 515 зсувів, у той час як в 2007 - лише 104.

"Усього в Індонезії 40,9 мільйона людей (або 17,2% всіх її жителів) безпосередньо живуть в умовах високої або середньої загрози зсувів", - додав Нугрохо.

За словами експертів, велика кількість зсувів і повеней у сезон дощів в Індонезії обумовлена активною вирубкою лісів.

Нагадаємо, в індонезійській провінції Західна Ява більше 6 тисяч людей залишили свої будинки через повені.