В Індонезії більше 160 людей стали жертвами зсувів у 2016 році
Не менше 161 жителя Індонезії стали жертвами 487-ми зсувів, які сталися в 2016 році.
Про це повідомив голова інформаційного центру Національного управління з ліквідації наслідків стихійних лих Сутопо Пурво Нугрохо, передає "РИА Новости".
"88 осіб отримали поранення, зруйновано тисячі будинків, 38092 людини зазнали матеріальної шкоди або втратили дах над головою", - йдеться в повідомленні.
Кількість жертв зсуву у Китаї зросла до 15
Протягом року в країні було зареєстровано 515 зсувів, у той час як в 2007 - лише 104.
"Усього в Індонезії 40,9 мільйона людей (або 17,2% всіх її жителів) безпосередньо живуть в умовах високої або середньої загрози зсувів", - додав Нугрохо.
За словами експертів, велика кількість зсувів і повеней у сезон дощів в Індонезії обумовлена активною вирубкою лісів.
Нагадаємо, в індонезійській провінції Західна Ява більше 6 тисяч людей залишили свої будинки через повені.
Погода в Україні
-
Вінниця+13°... +7°
-
Дніпро+28°... +15°
-
Донецьк+34°... +19°
-
Житомир+12°... +8°
-
Запоріжжя+29°... +16°
-
Івано-Франківськ+15°... +7°
-
Київ+15°... +10°
-
Кіровоград+22°... +11°
-
Луганськ+36°... +20°
-
Луцьк+14°... +7°
-
Львів+14°... +7°
-
Миколаїв+27°... +12°
-
Одеса+27°... +11°
-
Полтава+24°... +14°
-
Рівне+14°... +8°
-
Сімферополь+29°... +15°
-
Суми+28°... +13°
-
Тернопіль+13°... +8°
-
Харків+33°... +17°
-
Херсон+26°... +12°
-
Хмельницький+11°... +7°
-
Черкаси+22°... +10°
-
Чернігів+16°... +10°
-
Чернівці+15°... +8°