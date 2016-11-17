На автошляхах України без опадів, на півдні температура до +11°

13:00, 17 листопада 2016
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У четвер і п'ятницю на українських трасах без опадів. Найтепліше буде на півдні - до +11°.

rutrassa.ru
На автошляхах України без опадів / rutrassa.ru

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура 0°... +7°. Завтра на цьому маршруті температура до +11°, хмарно з проясненнями.

На трасі Київ - Ужгород мінлива хмарність, температура в дорозі 0° ... +3°. У п'ятницю на цьому маршруті сонячно, температура до +11°.

Сьогодні в Україні практично без опадів, на півдні температура до +7° (карта)

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +2°, без опадів. Завтра на даному маршруті невелика хмарність, температура до +4°.

У напрямку Харкова без опадів. Температура в дорозі до +2°. 18 листопада на цьому напрямку мінлива хмарність, температура +2°... +3°.

За маршрутом Київ - Чернівці хмарно з проясненнями, 0° ... +3°. За даним напрямком у п'ятницю ясно, температура до +5°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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