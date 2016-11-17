На автошляхах України без опадів, на півдні температура до +11°
У четвер і п'ятницю на українських трасах без опадів. Найтепліше буде на півдні - до +11°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура 0°... +7°. Завтра на цьому маршруті температура до +11°, хмарно з проясненнями.
На трасі Київ - Ужгород мінлива хмарність, температура в дорозі 0° ... +3°. У п'ятницю на цьому маршруті сонячно, температура до +11°.
Сьогодні в Україні практично без опадів, на півдні температура до +7° (карта)
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +2°, без опадів. Завтра на даному маршруті невелика хмарність, температура до +4°.
У напрямку Харкова без опадів. Температура в дорозі до +2°. 18 листопада на цьому напрямку мінлива хмарність, температура +2°... +3°.
За маршрутом Київ - Чернівці хмарно з проясненнями, 0° ... +3°. За даним напрямком у п'ятницю ясно, температура до +5°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+13°... +7°
-
Дніпро+28°... +15°
-
Донецьк+34°... +19°
-
Житомир+12°... +8°
-
Запоріжжя+29°... +16°
-
Івано-Франківськ+15°... +7°
-
Київ+15°... +10°
-
Кіровоград+22°... +11°
-
Луганськ+36°... +20°
-
Луцьк+14°... +7°
-
Львів+14°... +7°
-
Миколаїв+27°... +12°
-
Одеса+27°... +11°
-
Полтава+24°... +14°
-
Рівне+14°... +8°
-
Сімферополь+29°... +15°
-
Суми+28°... +13°
-
Тернопіль+13°... +8°
-
Харків+33°... +17°
-
Херсон+26°... +12°
-
Хмельницький+11°... +7°
-
Черкаси+22°... +10°
-
Чернігів+16°... +10°
-
Чернівці+15°... +8°