Біля берегів Філіппін стався землетрус
У четвер, 17 листопада, біля південно-східного узбережжя Філіппін стався землетрус магнітудою 4,8.
Епіцентр підземного поштовху знаходився в 33 км на південний схід від міста Кагваїт у провінції Південний Сурігао, передає "РИА Новости".
Біля південного узбережжя Індонезії стався землетрус магнітудою 6,0
Осередок землетрусу залягав на глибині 42 км під поверхнею Філіппінського моря.
Попередження про можливість цунамі не було, повідомлень про постраждалих і руйнування не надходило.
Нагадаємо, сума збитку від землетрусу, який стався 13 листопада в Новій Зеландії, перевищить 2 млрд новозеландських доларів (майже 1,5 мільярда доларів США).
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