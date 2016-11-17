У четвер, 17 листопада, біля південно-східного узбережжя Філіппін стався землетрус магнітудою 4,8.

Біля берегів Філіппін стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Епіцентр підземного поштовху знаходився в 33 км на південний схід від міста Кагваїт у провінції Південний Сурігао, передає "РИА Новости".

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Осередок землетрусу залягав на глибині 42 км під поверхнею Філіппінського моря.

Попередження про можливість цунамі не було, повідомлень про постраждалих і руйнування не надходило.

Нагадаємо, сума збитку від землетрусу, який стався 13 листопада в Новій Зеландії, перевищить 2 млрд новозеландських доларів (майже 1,5 мільярда доларів США).