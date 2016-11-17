Жителів України попереджають про ожеледицю 18 листопада

16:01, 17 листопада 2016
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У п’ятницю, 18 листопада, на дорогах західних, північних та центральних областей, а також Києва та області  місцями ожеледиця.

УНІАН
Жителів України попереджають про ожеледицю / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

В областях України, де на даний час тримається сніговий покрив, можливе виникнення ожеледиці на дорогах, а також на неприбраних ділянках тротуарів.

На автошляхах України без опадів, на півдні температура до +11°

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час перебуванні на вулиці.

Водіям варто пам’ятати, що під час ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, тому необхідно вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу. Слід звертати особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірно виникнення ожеледиці.

Нагадаємо, в Україні через снігопад залишається ускладнений проїзд до одного населеного пункту.

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