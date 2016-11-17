В Україні завтра трохи потеплішає, опадів синоптики не обіцяють (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 18 листопада, в Україні без опадів. Найтепліше буде на півдні - до +7°.
У Києві завтра без опадів, вночі +2°, вдень +3°. Вітер південний, до 4.7 м/с.
У Львові 18 листопада мінлива хмарність, вночі +4°, вдень +7°. Вітер південний, помірний.
На автошляхах України без опадів, на півдні температура до +11°
У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +3°, вдень +6°. Вітер південний, до 5.9 м/с.
У Вінниці в п'ятницю сонячно. Температура вночі +3°, вдень +5°. Вітер південний, слабкий.
Одеситам на завтра обіцяють невелику хмарність. Температура вночі +6°, вдень +11°, вітер південний, до 6.4 м/с.
У Харкові у п'ятницю без опадів, температура вночі -2°, вдень +2°. Вітер південний і південно-східний, слабкий.
У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі -1°, вдень +5°. Вітер південний, слабкий.
У Сімферополі без опадів. Температура вночі +1°, вдень +7°. Вітер південний і південно-східний, до 2.8 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють мінливу хмарність, температура вночі -1°, вдень +2°. Вітер східний північно-східний, до 2.8 м/с.
У Краматорську у п'ятницю без опадів, температура вночі -4°, вдень +2°, вітер південний і південно-східний, легкий.
У Сєвєродонецьку завтра невелика хмарність. Температура вночі -5°, вдень +1°. Вітер південний і південно-східний, до 2.4 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+13°... +7°
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Дніпро+28°... +15°
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Донецьк+34°... +19°
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Житомир+12°... +8°
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Запоріжжя+29°... +16°
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Івано-Франківськ+15°... +7°
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Київ+15°... +10°
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Кіровоград+22°... +11°
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Луганськ+36°... +20°
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Луцьк+14°... +7°
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Львів+14°... +7°
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Миколаїв+27°... +12°
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Одеса+27°... +11°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+14°... +8°
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Сімферополь+29°... +15°
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Суми+28°... +13°
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Тернопіль+13°... +8°
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Харків+33°... +17°
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Херсон+26°... +12°
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Хмельницький+11°... +7°
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Черкаси+22°... +10°
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Чернігів+16°... +10°
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Чернівці+15°... +8°