В Україні завтра трохи потеплішає, опадів синоптики не обіцяють (відеопрогноз)

18:30, 17 листопада 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 18 листопада, в Україні без опадів. Найтепліше буде на півдні - до +7°.

Reuters
Reuters

У Києві завтра без опадів, вночі +2°, вдень +3°. Вітер південний, до 4.7 м/с.

У Львові 18 листопада мінлива хмарність, вночі +4°, вдень +7°. Вітер південний, помірний.

На автошляхах України без опадів, на півдні температура до +11°

У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +3°, вдень +6°. Вітер південний, до 5.9 м/с.

У Вінниці в п'ятницю сонячно. Температура вночі +3°, вдень +5°. Вітер південний, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють невелику хмарність. Температура вночі +6°, вдень +11°, вітер південний, до 6.4 м/с.

У Харкові у п'ятницю без опадів, температура вночі -2°, вдень +2°. Вітер південний і південно-східний, слабкий.

У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі -1°, вдень +5°. Вітер південний, слабкий.

У Сімферополі без опадів. Температура вночі +1°, вдень +7°. Вітер південний і південно-східний, до 2.8 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють мінливу хмарність, температура вночі -1°, вдень +2°. Вітер східний північно-східний, до 2.8 м/с.

У Краматорську у п'ятницю без опадів, температура вночі -4°, вдень +2°, вітер південний і південно-східний, легкий.

У Сєвєродонецьку завтра невелика хмарність. Температура вночі -5°, вдень +1°. Вітер південний і південно-східний, до 2.4 м/с.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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