В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +11° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 18 листопада, в Україні без опадів. Найтепліше буде на півдні - до +11°.

Сьогодні в Україні без опадів / drive2.com

У столиці без опадів, удень +3°. Вітер південний, до 4.7 м/с.

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У Львові 18 листопада хмарно з проясненнями, температура повітря вдень +7°. Вітер південний, помірний.

У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +6°. Вітер південний, до 5.9 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в п'ятницю соленчно. Температура +5°. Вітер південний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +11°, вітер південний, до 6.4 м/с.

На півдні до +11° / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до +2°, вітер південний і південно-східний, слабкий.

У Сімферополі сьогодні невелика хмарність. Температура вдень +7°. Вітер південний і південно-східний, до 2.8 м/с.

У Дніпрі без опадів. Температура повітря +5°. Вітер південний, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +2°. Вітер східний північно-східний, до 2.8 м/с.

У Краматорську у п'ятницю без опадів, удень +1°. Вітер південний і південно-східний, легкий.

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У Сєвєродонецьку хмарно з проясненнями, температура вдень +1°. Вітер південний і південно-східний, до 2.4 м/с.

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