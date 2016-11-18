В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +11° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 18 листопада, в Україні без опадів. Найтепліше буде на півдні - до +11°.
У столиці без опадів, удень +3°. Вітер південний, до 4.7 м/с.
На автошляхах України без опадів, на півдні температура до +11°
У Львові 18 листопада хмарно з проясненнями, температура повітря вдень +7°. Вітер південний, помірний.
У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +6°. Вітер південний, до 5.9 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці в п'ятницю соленчно. Температура +5°. Вітер південний, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +11°, вітер південний, до 6.4 м/с.
У Харкові без опадів. Температура до +2°, вітер південний і південно-східний, слабкий.
У Сімферополі сьогодні невелика хмарність. Температура вдень +7°. Вітер південний і південно-східний, до 2.8 м/с.
У Дніпрі без опадів. Температура повітря +5°. Вітер південний, слабкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +2°. Вітер східний північно-східний, до 2.8 м/с.
У Краматорську у п'ятницю без опадів, удень +1°. Вітер південний і південно-східний, легкий.
Жителів України попереджають про ожеледицю 18 листопада
У Сєвєродонецьку хмарно з проясненнями, температура вдень +1°. Вітер південний і південно-східний, до 2.4 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+13°... +7°
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Дніпро+28°... +15°
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Донецьк+34°... +19°
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Житомир+12°... +8°
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Запоріжжя+29°... +16°
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Івано-Франківськ+15°... +7°
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Київ+15°... +10°
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Кіровоград+22°... +11°
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Луганськ+36°... +20°
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Луцьк+14°... +7°
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Львів+14°... +7°
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Миколаїв+27°... +12°
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Одеса+27°... +11°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+14°... +8°
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Сімферополь+29°... +15°
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Суми+28°... +13°
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Тернопіль+13°... +8°
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Харків+33°... +17°
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Херсон+26°... +12°
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Хмельницький+11°... +7°
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Черкаси+22°... +10°
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Чернігів+16°... +10°
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Чернівці+15°... +8°