Сьогодні вдень у Києві до +3°, без опадів

08:30, 18 листопада 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 18 листопада в столиці вдень до +3°, без опадів.

УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +3°, ввечері +2°. Вітер південний, до 4.7 м/с.

На автошляхах України без опадів, на півдні температура до +11°

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:17, а зайде у 16:07.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 18 листопада, в Україні без опадів. Найтепліше буде на півдні - до +11°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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