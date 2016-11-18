Сьогодні вдень у Києві до +3°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, 18 листопада в столиці вдень до +3°, без опадів.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +3°, ввечері +2°. Вітер південний, до 4.7 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:17, а зайде у 16:07.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 18 листопада, в Україні без опадів. Найтепліше буде на півдні - до +11°.

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