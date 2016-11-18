Через пониження температури та морозну погоду на водоймах України почав формуватися нестійкий льодовий покрив. Виходити на тонку кригу вкрай небезпечно.

Рятувальники закликають громадян не виходити на тонку кригу / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, 17 листопада у Рівному працівники обласної комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об’єктах врятували школяра, який провалився крізь тонкий лід. Як згодом стало відомо, група дітей прямувала вздовж водойми до школи.

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Один із хлопчиків захотів перевірити, наскільки міцний лід на озері і провалився у воду. На щастя, рятувальники оперативно відреагували й витягли його з води.

Рятувальники закликають громадян не виходити на тонку кригу, а в разі нещасного випадку негайно телефонувати за номером "101".

Нагадаємо, у п’ятницю, 18 листопада, на дорогах західних, північних та центральних областей, а також Києва та області місцями ожеледиця.