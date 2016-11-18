Рятувальники закликають громадян не виходити на тонку кригу
Через пониження температури та морозну погоду на водоймах України почав формуватися нестійкий льодовий покрив. Виходити на тонку кригу вкрай небезпечно.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Так, 17 листопада у Рівному працівники обласної комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об’єктах врятували школяра, який провалився крізь тонкий лід. Як згодом стало відомо, група дітей прямувала вздовж водойми до школи.
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Один із хлопчиків захотів перевірити, наскільки міцний лід на озері і провалився у воду. На щастя, рятувальники оперативно відреагували й витягли його з води.
Рятувальники закликають громадян не виходити на тонку кригу, а в разі нещасного випадку негайно телефонувати за номером "101".
Нагадаємо, у п’ятницю, 18 листопада, на дорогах західних, північних та центральних областей, а також Києва та області місцями ожеледиця.
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