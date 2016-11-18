Землетрус магнітудою 4,8 стався в п'ятницю, 18 листопада, у провінції Цінхай на заході Китаю.

На півдні Китаю стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Поштовхи були зафіксовані о 05:45 за місцевим часом у повіті Нанцянь в Юйшу-Тібетському автономному окрузі, передає "РИА Новости" з посиланням на Китайський сейсмологічний центр.

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Осередок землетрусу залягав на глибині п'яти кілометрів.

Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Як повідомляв УНІАН, сума збитку від землетрусу, який стався 13 листопада в Новій Зеландії, перевищить 2 млрд новозеландських доларів (майже 1,5 млрд доларів США).