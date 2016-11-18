Руйнівний торнадо пронісся на заході Уельсу (фото, відео)

11:39, 18 листопада 2016
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На захід Уельсу обрушився сильний шторм, а в місті Аберіствіт пронісся торнадо.

Твіттер.ком @thomasscarrott
Шторм в Уельсі / twitter.com @thomasscarrott

У місті повалено дерева, зірвані лінії електропередач, зруйновані дахи будинків. Швидкість вітру перевищувала 150 км/год. На щастя, ніхто не постраждав, передає Sky News.

На півдні Казахстану вирував ураган

Через негоду пошкоджено кілька рибальських човнів і навіть місцевий стадіон. Крім того, в університеті Аберіствіта скасували заняття.

Нагадаємо, у результаті урагану з торнадо в Італії 6 листопада загинули щонайменше дві людини.

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