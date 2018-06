Руйнівний торнадо пронісся на заході Уельсу (фото, відео)

У місті повалено дерева, зірвані лінії електропередач, зруйновані дахи будинків. Швидкість вітру перевищувала 150 км/год. На щастя, ніхто не постраждав, передає Sky News.

Через негоду пошкоджено кілька рибальських човнів і навіть місцевий стадіон. Крім того, в університеті Аберіствіта скасували заняття.

Take care on the roads in the #Welshpool area, trees and lines down. Both appliances відвідують various calls. @mawwfire @mywelshpool pic.twitter.com/ec5GLtz4hd