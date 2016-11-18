Руйнівний торнадо пронісся на заході Уельсу (фото, відео)
На захід Уельсу обрушився сильний шторм, а в місті Аберіствіт пронісся торнадо.
У місті повалено дерева, зірвані лінії електропередач, зруйновані дахи будинків. Швидкість вітру перевищувала 150 км/год. На щастя, ніхто не постраждав, передає Sky News.
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Через негоду пошкоджено кілька рибальських човнів і навіть місцевий стадіон. Крім того, в університеті Аберіствіта скасували заняття.
Take care on the roads in the #Welshpool area, trees and lines down. Both appliances відвідують various calls. @mawwfire @mywelshpool pic.twitter.com/ec5GLtz4hd— Welshpool Fire Stn (@WelshpoolFire) November 17, 2016
Welcome to aberystwyth pic.twitter.com/ZL0jgXTkgQ— Susy Williams (@sugrwi) November 17, 2016
Нагадаємо, у результаті урагану з торнадо в Італії 6 листопада загинули щонайменше дві людини.
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