Погода на вихідні: в Україні без опадів, у багатьох областях потеплішає
Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних у багатьох регіонах України потеплішає, опадів не очікується.
У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +1°, вдень +7°. У неділю невелика хмарність, -1°...+4°.
У Львові завтра хмарно з проясненнями, вночі +4°, вдень +9°. У неділю без опадів, +4°...+10°.
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У Луцьку в суботу вночі +4°, вдень +8°, без опадів. У неділю вночі +4°, вдень +9° хмарно з проясненнями.
У Вінниці в суботу мінлива хмарність, температура повітря -1°...+5°. У неділю до +8°, без опадів.
Одеситам на вихідних обіцяють невелику хмарність. У суботу температура вночі +4°, вдень +9°. У неділю +3°...+7°.
У Харкові в суботу сонячно, температура вночі -4°, вдень +4°. У неділю -3°...+1°, без опадів.
У Дніпрі в суботу ясно. Температура вночі -3°, вдень +5°. У неділю мінлива хмарність, температура повітря -2°...+3°.
У Сімферополі завтра без опадів, +3°...+11°. У неділю 0°...+12°, сонячно.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють ясну погоду, температура вночі -2°, вдень +2°. У неділю невелика хмарність, температура підніметься до +2°.
У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі -4°, вдень +3°. У неділю температура підніметься до +1°, сонячно.
У Сєвєродонецьку завтра ясно, температура вночі -5°, вдень +1°. У неділю -4°...+1° хмарно з проясненнями.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу ясно, температура до +8°. У неділю без опадів, вночі -6°, вдень +6°.
У Моршині на Львівщині в суботу мінлива хмарність, вночі +3°, вдень +11°. У неділю сонячно, вночі +1°, вдень до +11°.
У Трускавці в суботу хмарно з проясненнями, температура до +9°. У неділю температура вдень +13°, без опадів.
Рятувальники закликають громадян не виходити на тонку кригу
У Сваляві завтра практично безхмарно, +14°, у неділю сонячно, температура повітря +1° ...+12°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+13°... +7°
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Дніпро+28°... +15°
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Донецьк+34°... +19°
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Житомир+12°... +8°
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Запоріжжя+29°... +16°
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Івано-Франківськ+15°... +7°
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Київ+15°... +10°
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Кіровоград+22°... +11°
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Луганськ+36°... +20°
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Луцьк+14°... +7°
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Львів+14°... +7°
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Миколаїв+27°... +12°
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Одеса+27°... +11°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+14°... +8°
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Сімферополь+29°... +15°
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Суми+28°... +13°
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Тернопіль+13°... +8°
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Харків+33°... +17°
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Херсон+26°... +12°
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Хмельницький+11°... +7°
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Черкаси+22°... +10°
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Чернігів+16°... +10°
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Чернівці+15°... +8°