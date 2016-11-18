Погода на вихідні: в Україні без опадів, у багатьох областях потеплішає

Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних у багатьох регіонах України потеплішає, опадів не очікується.

В Україні на вихідних без опадів / УНІАН

У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +1°, вдень +7°. У неділю невелика хмарність, -1°...+4°.

У Львові завтра хмарно з проясненнями, вночі +4°, вдень +9°. У неділю без опадів, +4°...+10°.

Читайте також В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +11° (карта)

У Луцьку в суботу вночі +4°, вдень +8°, без опадів. У неділю вночі +4°, вдень +9° хмарно з проясненнями.

У Вінниці в суботу мінлива хмарність, температура повітря -1°...+5°. У неділю до +8°, без опадів.

Одеситам на вихідних обіцяють невелику хмарність. У суботу температура вночі +4°, вдень +9°. У неділю +3°...+7°.

У Харкові в суботу сонячно, температура вночі -4°, вдень +4°. У неділю -3°...+1°, без опадів.

Прогноз на 19 листопада / УНІАН

Прогноз на 20 листопада / УНІАН

У Дніпрі в суботу ясно. Температура вночі -3°, вдень +5°. У неділю мінлива хмарність, температура повітря -2°...+3°.

У Сімферополі завтра без опадів, +3°...+11°. У неділю 0°...+12°, сонячно.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють ясну погоду, температура вночі -2°, вдень +2°. У неділю невелика хмарність, температура підніметься до +2°.

У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі -4°, вдень +3°. У неділю температура підніметься до +1°, сонячно.

У Сєвєродонецьку завтра ясно, температура вночі -5°, вдень +1°. У неділю -4°...+1° хмарно з проясненнями.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу ясно, температура до +8°. У неділю без опадів, вночі -6°, вдень +6°.

У Моршині на Львівщині в суботу мінлива хмарність, вночі +3°, вдень +11°. У неділю сонячно, вночі +1°, вдень до +11°.

У Трускавці в суботу хмарно з проясненнями, температура до +9°. У неділю температура вдень +13°, без опадів.

Читайте також Рятувальники закликають громадян не виходити на тонку кригу

У Сваляві завтра практично безхмарно, +14°, у неділю сонячно, температура повітря +1° ...+12°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.