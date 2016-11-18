На автошляхах України без опадів, на півдні температура до +11°

На українських трасах найближчими днями температура підніметься до +11°, опадів синоптики не прогнозують.

На автошляхах України без опадів / severpost.ru

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура до +11°. Завтра на цьому маршруті мінлива хмарність, температура +7°...+10°. У неділю хмарно з проясненнями, до +7°.

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На трасі Київ - Ужгород сьогодні без опадів, температура у дорозі +3°... +9°. Завтра на цьому маршруті хмарно з проясненнями, температура до +12°. У неділю по цьому маршруту сонячно, температура в дорозі +4°... +11°.

На трасі Київ - Харків сьогодні без опадів. Температура в дорозі +2°... +4°. Завтра подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати ясна погода, температура +3°... +7°. У неділю синоптики обіцяють мінливу хмарність, до +4°.

На Маріупольському напрямку сьогодні без опадів, температура +1°...+4°. Завтра по цьому маршруту сонячно. У неділю хмарно з проясненнями, до +3°.

На дорозі Київ - Чернівці сьогодні малохмарно. Температура в дорозі +3°... +5°. У суботу на цьому маршруті мінлива хмарність. У неділю хмарно, температура до 9 градусів тепла.

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