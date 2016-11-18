На автошляхах України без опадів, на півдні температура до +11°
На українських трасах найближчими днями температура підніметься до +11°, опадів синоптики не прогнозують.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура до +11°. Завтра на цьому маршруті мінлива хмарність, температура +7°...+10°. У неділю хмарно з проясненнями, до +7°.
Погода на вихідні: в Україні без опадів, у багатьох областях потеплішає
На трасі Київ - Ужгород сьогодні без опадів, температура у дорозі +3°... +9°. Завтра на цьому маршруті хмарно з проясненнями, температура до +12°. У неділю по цьому маршруту сонячно, температура в дорозі +4°... +11°.
На трасі Київ - Харків сьогодні без опадів. Температура в дорозі +2°... +4°. Завтра подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати ясна погода, температура +3°... +7°. У неділю синоптики обіцяють мінливу хмарність, до +4°.
На Маріупольському напрямку сьогодні без опадів, температура +1°...+4°. Завтра по цьому маршруту сонячно. У неділю хмарно з проясненнями, до +3°.
На дорозі Київ - Чернівці сьогодні малохмарно. Температура в дорозі +3°... +5°. У суботу на цьому маршруті мінлива хмарність. У неділю хмарно, температура до 9 градусів тепла.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+13°... +7°
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Дніпро+28°... +15°
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Донецьк+34°... +19°
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Житомир+12°... +8°
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Запоріжжя+29°... +16°
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Івано-Франківськ+15°... +7°
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Київ+15°... +10°
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Кіровоград+22°... +11°
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Луганськ+36°... +20°
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Луцьк+14°... +7°
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Львів+14°... +7°
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Миколаїв+27°... +12°
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Одеса+27°... +11°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+14°... +8°
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Сімферополь+29°... +15°
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Суми+28°... +13°
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Тернопіль+13°... +8°
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Харків+33°... +17°
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Херсон+26°... +12°
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Хмельницький+11°... +7°
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Черкаси+22°... +10°
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Чернігів+16°... +10°
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Чернівці+15°... +8°