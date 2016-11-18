Сніговий шторм призвів до транспортного колапсу в Колорадо (фото, відео)
Американський штат Колорадо накрив сніговий шторм, у результаті чого було ускладнено рух на багатьох автошляхах і сталося кілька аварій.
На одній трасі сталося три великих аварії, в одній з яких було 20 автомобілів. Кілька людей отримали травми, передає The Weather Channel.
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Також через снігопад в Міжнародному аеропорту Денвера затримали багато рейсів, однак робота аеропорту не переривалася.
EFR, CSP and Jeffco working a 20 car MVA west bound I-70 at the 248. I-70 closed both directions pic.twitter.com/O83Ce7Ubpa— Evergreen FireRescue (@efr_co) November 17, 2016
A snowy Folsom Field in Boulder, so pretty! Don't worry, it will all be gone for the Washington St game on Saturday
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