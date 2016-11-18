Сніговий шторм призвів до транспортного колапсу в Колорадо (фото, відео)

14:31, 18 листопада 2016
880
0

Американський штат Колорадо накрив сніговий шторм, у результаті чого було ускладнено рух на багатьох автошляхах і сталося кілька аварій.

Сніговий шторм призвів до транспортного колапсу в Колорадо / twitter.com @CSP_Golden
Сніговий шторм призвів до транспортного колапсу в Колорадо / twitter.com @CSP_Golden

На одній трасі сталося три великих аварії, в одній з яких було 20 автомобілів. Кілька людей отримали травми, передає The Weather Channel.

Руйнівний торнадо пронісся на заході Уельсу (фото, відео)

Також через снігопад в Міжнародному аеропорту Денвера затримали багато рейсів, однак робота аеропорту не переривалася.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Завтра на заході похолодає та дощитиме, південь потішить теплом Завтра на заході похолодає та дощитиме, південь потішить теплом
Зима посеред літа: Карпати засипало снігом (фото) Зима посеред літа: Карпати засипало снігом (фото)
Повінь в Пенсільванії: потоки води понесли автомобілі, є загиблий (відео) Повінь в Пенсільванії: потоки води понесли автомобілі, є загиблий (відео)
В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека
На заході України очікується підвищення рівнів води в річках На заході України очікується підвищення рівнів води в річках
Сильні дощі викликали повінь у Техасі (фото, відео) Сильні дощі викликали повінь у Техасі (фото, відео)
На заході України сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі, на сході до +34° (карта) На заході України сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі, на сході до +34° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 18 °
Хмарно, дощ
Погода Стерлінг
88 %
751 мм
2.0 м/с
63 %
Стрічка новин