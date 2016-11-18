Дикі звірі втекли з вольєрів через негоду на Прикарпатті

Прикарпаття досі оговтується від негоди, яка завдала великої шкоди і у Галицькому центрі реабілітації диких тварин.

Наслідки негоди на Закарпатті / ДСНС

Вагу мокрого снігу в Центрі не витримали декілька вольєрів з птахами, у тому числі і один з найбільших - для водоплавних, йдеться в сюжеті ТСН.

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Його міцна сітка порвалася, опорні стовпчики погнулися. Працівникам Центру довелося ловити пернатих, які вирвалися на волю. Адже в дикій природі вони б не вижили. Більшість жителів Галицького центру реабілітації диких тварин - це поранені браконьєрами тварини та дитинчата, які залишилися без батьків.

Нагадаємо, на Закарпатті злива затопила будинки і дороги. За добу випало до 160 мм опадів, що перевищує дві місячні норми.