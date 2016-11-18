Біля східного узбережжя Індонезії стався землетрус магнітудою 5,6

У ніч на п'ятницю, 18 листопада, у східній частині Індонезії стався землетрус магнітудою 5,6.

Біля східного узбережжя Індонезії стався землетрус / wapelper.com

Епіцентр підземного поштовху знаходився в 154 км на північний захід від міста Саумлакі в провінції Молуккі, передає "РИА Новости" з посиланням на Національне управління метеорології, кліматології і геофізики.

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Осередок землетрусу залягав на глибині 122 км під поверхнею моря Банда.

Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Нагадаємо, сума збитку від землетрусу, який стався 13 листопада в Новій Зеландії, перевищить 2 млрд новозеландських доларів (майже 1,5 млрд доларів США).