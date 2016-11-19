На Київ насувається сильний вітер

11:34, 19 листопада 2016
2889
0

У найближчу годину і до кінця доби 19 листопада, а також упродовж 20 листопада в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

REUTERS
19 та 20 листопада у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с / REUTERS

Про це повідомили у прес-службі КМДА, посилаючись на дані Укргідрометцентру.

У Києві оголосили штормове попередження

Також управління з питань НС нагадало, що у разі посилення вітру, якщо ви опинилися на вулиці, потрібно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев. А у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті.

За даними Погода УНІАН, на вихідних у багатьох регіонах України потеплішає, опадів не очікується. У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +1°, вдень +7°. У неділю невелика хмарність, -1°...+4°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Завтра на заході похолодає та дощитиме, південь потішить теплом Завтра на заході похолодає та дощитиме, південь потішить теплом
Снігова пастка у Карпатах: з гір евакуйовують дитячий табір Снігова пастка у Карпатах: з гір евакуйовують дитячий табір
Зима посеред літа: Карпати засипало снігом (фото) Зима посеред літа: Карпати засипало снігом (фото)
Синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає Синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає
Біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 6,1 Біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 6,1
Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі з грозами, на заході до + 14° (карта) Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі з грозами, на заході до + 14° (карта)
На заході України сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі, на сході до +34° (карта) На заході України сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі, на сході до +34° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 18 °
Хмарно, дощ
Погода Стерлінг
88 %
751 мм
2.0 м/с
63 %
Стрічка новин