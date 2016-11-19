На Київ насувається сильний вітер

У найближчу годину і до кінця доби 19 листопада, а також упродовж 20 листопада в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

19 та 20 листопада у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с / REUTERS

Про це повідомили у прес-службі КМДА, посилаючись на дані Укргідрометцентру.

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Також управління з питань НС нагадало, що у разі посилення вітру, якщо ви опинилися на вулиці, потрібно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев. А у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті.

За даними Погода УНІАН, на вихідних у багатьох регіонах України потеплішає, опадів не очікується. У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +1°, вдень +7°. У неділю невелика хмарність, -1°...+4°.