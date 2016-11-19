Від +12 до ночей "з морозцем": синоптик розповіла, якою буде погода у неділю та наступного тижня

Неділя, 20 листопада, в Україні буде досить теплою, +4+9, вище на півдні та заході, до +10+12, а на Закарпатті аж до +14 градусів.

З понеділка вночі будуть морози / getbg.net

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.

"Традиційно свіжіше буде на північному сході, Чернігівська, Сумська, Харківська, Луганська області, там у межах нуля - чотирьох градусів", - йдеться у її повідомленні.

Неділя практично без особливих опадів, проте буде хмарно, очікуються періодичні тумани та іноді можлива мряка.

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Крім того, за словами синоптика, 20 листопада погода в Україні буде вітряною.

"У Києві неділя сонна, хмарно, вітряно, без особливих опадів, вдень +5, +6 градусів", - стверджує Діденко.

А от наступного тижня похолодає на пару градусів: "ночі будуть з морозцем, а, отже, особливо вранці слизько, очікується ожеледиця".