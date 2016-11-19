Від +12 до ночей "з морозцем": синоптик розповіла, якою буде погода у неділю та наступного тижня

13:36, 19 листопада 2016
3617
0

Неділя, 20 листопада, в Україні буде досить теплою, +4+9, вище на півдні та заході, до +10+12, а на Закарпатті аж до +14 градусів. 

З понеділка вночі будуть морози / getbg.net
З понеділка вночі будуть морози / getbg.net

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.

"Традиційно свіжіше буде на північному сході, Чернігівська, Сумська, Харківська, Луганська області, там у межах нуля - чотирьох градусів", - йдеться у її повідомленні.

Неділя практично без особливих опадів, проте буде хмарно, очікуються періодичні тумани та іноді можлива мряка.

На зміну снігопадам та хуртовинам до України прийдуть морози до -10 градусів - синоптик

Крім того, за словами синоптика, 20 листопада погода в Україні буде вітряною.

"У Києві неділя сонна, хмарно, вітряно, без особливих опадів, вдень +5, +6 градусів", - стверджує Діденко.

А от наступного тижня похолодає на пару градусів: "ночі будуть з морозцем, а, отже, особливо вранці слизько, очікується ожеледиця".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Снігова пастка у Карпатах: з гір евакуйовують дитячий табір Снігова пастка у Карпатах: з гір евакуйовують дитячий табір
Зима посеред літа: Карпати засипало снігом (фото) Зима посеред літа: Карпати засипало снігом (фото)
Потужний шторм у Польщі: дерево вбило заступника мера міста (відео) Потужний шторм у Польщі: дерево вбило заступника мера міста (відео)
Синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає Синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає
В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека
Сильні дощі викликали повінь у Техасі (фото, відео) Сильні дощі викликали повінь у Техасі (фото, відео)
На заході України сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі, на сході до +34° (карта) На заході України сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі, на сході до +34° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 18 °
Хмарно, дощ
Погода Стерлінг
88 %
751 мм
2.0 м/с
63 %
Стрічка новин