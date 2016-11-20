На півночі Індонезії стався землетрус магнітудою 5,2

Землетрус магнітудою 5,2 бали стався в неділю в північній частині Індонезійського архіпелагу.

Осередок землетрусу залягав на глибині 34 кілометрів під поверхнею моря Сулавесі / Wikimapia

Про це з посиланням на Associated Press повідомляє «Громадське».

Згідно з повідомленням, епіцентр підземного поштовху знаходився в 68 кілометрах на південний схід від острова Сангіхе, розташованого на північ від Сулавесі на стику кордонів Індонезії і Філіппін.

Його осередок залягав на глибині 34 кілометрів під поверхнею моря Сулавесі.

Також зазначається, що загрози виникнення цунамі немає.

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Даних про потерпілих і руйнування наразі не надходило.

Індонезія знаходиться в найбільш сейсмічно активній зоні планети і є частиною так званого Тихоокеанського вогненного кільця.