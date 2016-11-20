На сьогодні по Україні оголошено штормове попередження
На сьогодні, 20 листопада, по Україні оголошено штормове попередження.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
«За прогнозами Укргідрометцентру, протягом 20 листопада по всій території країни, в тому числі у місті Києві та Київській області пориви вітру 15-20 м/с», - йдеться у повідомленні.
Крім того, синоптики попереджають про посилення вітру на акваторії Чорного та Азовського морів.
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«Ввечері 20 листопада на Азовському морі в портах Маріуполь, Бердянськ очікується подальше посилення східного вітру 25-30 м/с. Висота хвиль на Азовському морі 1,5-2 м, в портах 1,3-1,5 м утримається до кінця доби 20 листопада та протягом доби 21 листопада», - додали в ДСНС.
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