На сьогодні по Україні оголошено штормове попередження

11:47, 20 листопада 2016
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На сьогодні, 20 листопада, по Україні оголошено штормове попередження.

20 листопада по всій території країни очікуються пориви вітру 15-20 м/с/ УНІАН
20 листопада по всій території країни очікуються пориви вітру 15-20 м/с / УНІАН

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«За прогнозами Укргідрометцентру, протягом 20 листопада по всій території країни, в тому числі у місті Києві та Київській області пориви вітру 15-20 м/с», - йдеться у повідомленні.

Крім того, синоптики попереджають про посилення вітру на акваторії Чорного та Азовського морів.

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«Ввечері 20 листопада на Азовському морі в портах Маріуполь, Бердянськ очікується подальше посилення східного вітру 25-30 м/с. Висота хвиль на Азовському морі 1,5-2 м, в портах 1,3-1,5 м утримається до кінця доби 20 листопада та протягом доби 21 листопада», - додали в ДСНС.

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