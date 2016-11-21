Землетрус магнітудою 6,4 стався в західній частині Аргентини

03:56, 21 листопада 2016
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Землетрус магнітудою 6,4 бали стався у неділю, 20 листопада, в західній частині Аргентини на північний схід від столиці Чилі Сантьяго. 

earthquake.usgs.gov
Епіцентр залягав на глибині 115 км / earthquake.usgs.gov

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр землетрусу залягав на глибині 115,8 км за 25 км від міста Сан-Хуан.

Збиток від землетрусу в Новій Зеландії може досягти $1,5 мільярда

Є руйнування, проте велика глибина поштовху знизила його руйнівну силу, зазначає ТСН.

У 1944 році руйнівний землетрус знищив практично весь Сан-Хуан, забравши 10 тисяч життів.

Наступний сильний землетрус стався в 1977 році, проте завдяки новим конструкціям будівель, відбудованих після 1944 року, збитки вдалося звести до мінімуму.

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