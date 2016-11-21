В Україні сьогодні без опадів, на півдні температура до +11° (карта)

08:05, 21 листопада 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 21 листопада в Україні без опадів. Найтепліше буде на півдні - до +11°.

Сьогодні В Україні без опадів / УНІАН
Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

У столиці без опадів, удень +3°. Вітер південно-східний, до 5.7 м/с.

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У Львові 21 листопада хмарно з проясненнями, температура повітря вдень +8°. Вітер південно-східний, слабкий.

У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +6°. Вітер південний і південно-східний, до 5.7 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в понеділок сонячно. Температура +5°. Вітер південно-східний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +7°, вітер східний, до 7.5 м/с.

УНІАН
На півдні до +11° / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до +1°, вітер південно-східний, помірний.

У Сімферополі сьогодні сонячно. Температура вдень +11°. Вітер східний та північно-східний, до 5.5 м/с.

У Дніпрі без опадів. Температура повітря +4°. Вітер східний, помірний.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють ясну погоду, температура вдень +3°. Вітер східний, до 11.0 м/с.

У Краматорську в понеділок без опадів, удень +1°. Вітер східний та південно-східний, слабкий.

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У Сєвєродонецьку хмарно з проясненнями, температура вдень 0°. Вітер східний та південно-східний, до 6.7 м/с.

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