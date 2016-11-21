В Україні сьогодні без опадів, на півдні температура до +11° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 21 листопада в Україні без опадів. Найтепліше буде на півдні - до +11°.
У столиці без опадів, удень +3°. Вітер південно-східний, до 5.7 м/с.
Від +12 до ночей "з морозцем": синоптик розповіла, якою буде погода у неділю та наступного тижня
У Львові 21 листопада хмарно з проясненнями, температура повітря вдень +8°. Вітер південно-східний, слабкий.
У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +6°. Вітер південний і південно-східний, до 5.7 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці в понеділок сонячно. Температура +5°. Вітер південно-східний, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +7°, вітер східний, до 7.5 м/с.
У Харкові без опадів. Температура до +1°, вітер південно-східний, помірний.
У Сімферополі сьогодні сонячно. Температура вдень +11°. Вітер східний та північно-східний, до 5.5 м/с.
У Дніпрі без опадів. Температура повітря +4°. Вітер східний, помірний.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють ясну погоду, температура вдень +3°. Вітер східний, до 11.0 м/с.
У Краматорську в понеділок без опадів, удень +1°. Вітер східний та південно-східний, слабкий.
Землетрус магнітудою 6,4 стався в західній частині Аргентини
У Сєвєродонецьку хмарно з проясненнями, температура вдень 0°. Вітер східний та південно-східний, до 6.7 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+13°... +7°
-
Дніпро+28°... +15°
-
Донецьк+34°... +19°
-
Житомир+12°... +8°
-
Запоріжжя+29°... +16°
-
Івано-Франківськ+15°... +7°
-
Київ+15°... +10°
-
Кіровоград+22°... +11°
-
Луганськ+36°... +20°
-
Луцьк+14°... +7°
-
Львів+14°... +7°
-
Миколаїв+27°... +12°
-
Одеса+27°... +11°
-
Полтава+24°... +14°
-
Рівне+14°... +8°
-
Сімферополь+29°... +15°
-
Суми+28°... +13°
-
Тернопіль+13°... +8°
-
Харків+33°... +17°
-
Херсон+26°... +12°
-
Хмельницький+11°... +7°
-
Черкаси+22°... +10°
-
Чернігів+16°... +10°
-
Чернівці+15°... +8°