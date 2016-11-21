Сьогодні вдень у Києві до +2°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 21 листопада в столиці вдень до +2°, без опадів.

У Києві сьогодні до +2° / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +2°, ввечері +1°. Вітер південно-східний, до 5.7 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:22, а зайде у 16:04.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада в Україні без опадів. Найтепліше буде на півдні - до +11°.

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