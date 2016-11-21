В Україні оголосили штормове попередження

Сьогодні, 21 листопада, у східних, Херсонській та Запорізькій областях та Приазов'ї очкується сильний вітер.

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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС)

"21 листопада у східних, Херсонській та Запорізькій областях пориви вітру 15-20 м/с, в Приазов'ї місцями 25-30 м/с", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, у більшості західних областей на дорогах подекуди ожеледиця.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці.

"Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження", - йдеться в повідмоленні.

Нагадаємо, 21 листопада в Україні без опадів. Найтепліше буде на півдні - до +11°.