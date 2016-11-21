Погода на тиждень: в Україні без опадів, на сході очікуються заморозки

Цього тижня в Україні практично без опадів, лише у п'ятницю і неділю місцями очікуються дощі і сніг.

На цьому тижні в Україні практично без опадів / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні без опадів, на півдні температура вдень підніметься до +11°.

У вівторок, 22 листопада, в країні хмарно з поясненнями. Температура вдень 0°...+10°.

Читайте також В Україні сьогодні без опадів, на півдні температура до +11° (карта)

У середу, 23 листопада, в Україні очікується сонячна погода. Температура вночі -6°...+1°, вдень до +6°.

У четвер в країні ясно та без опадів, вночі -7°...0°, вдень на заході до +9°.

У п'ятницю на півночі країни очікується невеликий сніг, на решті території без опадів. Прогнозована температура повітря по країні вдень +1°...+10°.

У суботу в країні хмарно. Температура в країні вночі -3°...+2°, вдень до +8°.

У неділю практично без опадів, температура вночі -2°...+2°, вдень до +10°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.