Погода на тиждень: в Україні без опадів, на сході очікуються заморозки
Цього тижня в Україні практично без опадів, лише у п'ятницю і неділю місцями очікуються дощі і сніг.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні без опадів, на півдні температура вдень підніметься до +11°.
У вівторок, 22 листопада, в країні хмарно з поясненнями. Температура вдень 0°...+10°.
В Україні сьогодні без опадів, на півдні температура до +11° (карта)
У середу, 23 листопада, в Україні очікується сонячна погода. Температура вночі -6°...+1°, вдень до +6°.
У четвер в країні ясно та без опадів, вночі -7°...0°, вдень на заході до +9°.
У п'ятницю на півночі країни очікується невеликий сніг, на решті території без опадів. Прогнозована температура повітря по країні вдень +1°...+10°.
У суботу в країні хмарно. Температура в країні вночі -3°...+2°, вдень до +8°.
У неділю практично без опадів, температура вночі -2°...+2°, вдень до +10°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+13°... +7°
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Дніпро+28°... +15°
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Донецьк+34°... +19°
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Житомир+12°... +8°
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Запоріжжя+29°... +16°
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Івано-Франківськ+15°... +7°
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Київ+15°... +10°
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Кіровоград+22°... +11°
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Луганськ+36°... +20°
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Луцьк+14°... +7°
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Львів+14°... +7°
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Миколаїв+27°... +12°
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Одеса+27°... +11°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+14°... +8°
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Сімферополь+29°... +15°
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Суми+28°... +13°
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Тернопіль+13°... +8°
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Харків+33°... +17°
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Херсон+26°... +12°
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Хмельницький+11°... +7°
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Черкаси+22°... +10°
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Чернігів+16°... +10°
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Чернівці+15°... +8°