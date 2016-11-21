У понеділок, 21 листопада, внаслідок сніготанення в Україні очікується ріст рiвнiв води у річках.

В Україні очікується підвищення рiвнiв води у річках / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Зокрема, за прогнозами Укргідрометцентру, очiкується ріст рiвнiв води:

- на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,5-1,5 м;

- на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) на 0,3-1,2 м;

- на лiвих притоках Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька обл.) на 0,3-0,8 м.

Крім того, на ділянці Дністра Галич-Залiщики очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,5-1,0 м без загрози негативних наслідків.

Нагадаємо, 21 листопада у східних, Херсонській та Запорізькій областях та Приазов'ї очкується сильний вітер.