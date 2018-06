У результаті снігового шторму в Міннесоті загинули троє людей

Через сильний снігопад протягом двох днів у штаті сталося 447 ДТП, внаслідок яких травми отримали 52 людини, передає ABC News.

Холодний циклон, що супроводжується снігом і поривами вітру до 112 км/год, накрив штат 18 листопада. За прогнозами метеорологів, далі негода буде рухатися на північний схід США.

The view from the KNSI weather camera of Downtown St. Cloud, as the snow starts to come down. pic.twitter.com/yv7f7rjjEA