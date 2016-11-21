У результаті снігового шторму в Міннесоті загинули троє людей

У результаті снігового шторму, який накрив американський штат Міннесота, загинули троє людей.

Reuters

Через сильний снігопад протягом двох днів у штаті сталося 447 ДТП, внаслідок яких травми отримали 52 людини, передає ABC News.

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Холодний циклон, що супроводжується снігом і поривами вітру до 112 км/год, накрив штат 18 листопада. За прогнозами метеорологів, далі негода буде рухатися на північний схід США.

The view from the KNSI weather camera of Downtown St. Cloud, as the snow starts to come down. pic.twitter.com/yv7f7rjjEA — KNSI Radio (@KNSI) November 18, 2016

@NWSTwinCities Snow Drifts approaching 3 ft already @ 9am by morris, MN. Power lines jumping like double dutch. Dangerous Blizzard!! pic.twitter.com/SyjtpDaJkE — Prairie Wind Chasers (@PrairieWndChsrs) November 18, 2016

Нагадаємо, у Стокгольмі (Швеція) випало понад 30 см снігу, що є рекордним показником листопада з початку спостережень у 1905 році.