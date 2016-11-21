У результаті снігового шторму в Міннесоті загинули троє людей

12:14, 21 листопада 2016
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У результаті снігового шторму, який накрив американський штат Міннесота, загинули троє людей.

Reuters
Reuters

Через сильний снігопад протягом двох днів у штаті сталося 447 ДТП, внаслідок яких травми отримали 52 людини, передає ABC News.

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Холодний циклон, що супроводжується снігом і поривами вітру до 112 км/год, накрив штат 18 листопада. За прогнозами метеорологів, далі негода буде рухатися на північний схід США.

Нагадаємо, у Стокгольмі (Швеція) випало понад 30 см снігу, що є рекордним показником листопада з початку спостережень у 1905 році.

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