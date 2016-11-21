На популярних українських маршрутах без опадів, на заході температура до +13°

Сьогодні і завтра на автошляхах України без опадів. Найтепліше буде на заході - до +13°.

На автошляхах України без опадів / rutrassa.ru

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса без опадів. Температура +1°... +6°. Завтра на цьому маршруті температура до +4°, хмарно з проясненнями.

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На трасі Київ - Ужгород сонячно, температура в дорозі +1° ... +13°. У вівторок на цьому маршруті без опадів, температура до +12°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +3°, ясно. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +3°.

У напрямку Харкова хмарно з проясненнями. Температура в дорозі до +2°. 22 листопада на цьому напрямку без опадів, температура -1°... +1°.

За маршрутом Київ - Чернівці хмарно з проясненнями, +1° ... +6°. За даним напрямом у вівторок опадів не очікується, температура до +6°.

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