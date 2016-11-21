На популярних українських маршрутах без опадів, на заході температура до +13°
Сьогодні і завтра на автошляхах України без опадів. Найтепліше буде на заході - до +13°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса без опадів. Температура +1°... +6°. Завтра на цьому маршруті температура до +4°, хмарно з проясненнями.
Погода на тиждень: в Україні без опадів, на сході очікуються заморозки
На трасі Київ - Ужгород сонячно, температура в дорозі +1° ... +13°. У вівторок на цьому маршруті без опадів, температура до +12°.
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +3°, ясно. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +3°.
У напрямку Харкова хмарно з проясненнями. Температура в дорозі до +2°. 22 листопада на цьому напрямку без опадів, температура -1°... +1°.
За маршрутом Київ - Чернівці хмарно з проясненнями, +1° ... +6°. За даним напрямом у вівторок опадів не очікується, температура до +6°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+23°... +18°
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Дніпро+34°... +22°
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Донецьк+37°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+34°... +23°
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Івано-Франківськ+22°... +15°
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Київ+26°... +19°
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Кіровоград+29°... +21°
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Луганськ+36°... +22°
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Луцьк+26°... +17°
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Львів+24°... +16°
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Миколаїв+31°... +19°
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Одеса+29°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Рівне+26°... +17°
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Сімферополь+32°... +20°
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Суми+29°... +18°
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Тернопіль+24°... +16°
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Харків+31°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+24°... +17°
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Черкаси+28°... +19°
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Чернігів+27°... +18°
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Чернівці+24°... +16°