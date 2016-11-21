На популярних українських маршрутах без опадів, на заході температура до +13°

13:00, 21 листопада 2016
479
0

Сьогодні і завтра на автошляхах України без опадів. Найтепліше буде на заході - до +13°.

rutrassa.ru
На автошляхах України без опадів / rutrassa.ru

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса без опадів. Температура +1°... +6°. Завтра на цьому маршруті температура до +4°, хмарно з проясненнями.

Погода на тиждень: в Україні без опадів, на сході очікуються заморозки

На трасі Київ - Ужгород сонячно, температура в дорозі +1° ... +13°. У вівторок на цьому маршруті без опадів, температура до +12°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +3°, ясно. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +3°.

У напрямку Харкова хмарно з проясненнями. Температура в дорозі до +2°. 22 листопада на цьому напрямку без опадів, температура -1°... +1°.

За маршрутом Київ - Чернівці хмарно з проясненнями, +1° ... +6°. За даним напрямом у вівторок опадів не очікується, температура до +6°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра без опадів, температура до +28° У Києві завтра без опадів, температура до +28°
Завтра в Україні місцями зливи та грози, на сході спека до +38° (відеопрогноз) Завтра в Україні місцями зливи та грози, на сході спека до +38° (відеопрогноз)
В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека
Жертвами повеней і зсувів у М'янмі стали 11 осіб Жертвами повеней і зсувів у М'янмі стали 11 осіб
Північ Китаю накрила піщана буря (відео) Північ Китаю накрила піщана буря (відео)
В Києві сьогодні без опадів, температура до +24° В Києві сьогодні без опадів, температура до +24°
У Києві завтра сонячно, температура до +24° У Києві завтра сонячно, температура до +24°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 26 °
Хмарно з проясненнями, невеликий дощ
Погода Стерлінг
80 %
762 мм
5.1 м/с
62 %
Стрічка новин