Південь Англії накрив потужний шторм

Шторм "Ангус" увечері 19 листопада накрив південне узбережжя Англії, принісши із собою проливні дощі і шквальний вітер.

Шторм "Ангус" в Англії / Reuters

У графстві Девон на південному заході Англії пориви вітру досягали 109 км/год, повідомляє Російська служба BBC.

Гідрометеорологічний центр оголосив про помаранчевий рівень небезпеки в графствах Кент, Суссекс і на острові Уайт.

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Незважаючи на те, що місцеві жителі звикли до штормової погоді, вони зазначають, що "Ангус" виявився значно потужнішим, ніж багато попередніх штормів.

У місті Саут-Молтон річка Моул затопила житловий комплекс, звідти довелося евакуювати людей.

У порту Дувра, звідки відправляються пороми до Франції, було тимчасово припинено повідомлення.

Нагадаємо, американський штат Колорадо накрило сніговим штормом, у результаті чого було ускладнено рух на багатьох автошляхах і сталося кілька аварій.