Більше 70 осіб постраждали в Казахстані через негоду (відео)

16:00, 21 листопада 2016
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В Алмати в результаті сильного снігопаду та ожеледиці постраждала 71 людина.

Reuters
Reuters

Про це повідомляє tengrinews.kz з посиланням на Управління охорони здоров'я міста.

"19-20 листопада звернулася 71 людина, з них четверо були госпіталізовані. Решта після відповідного обстеження була направлена на амбулаторне лікування. В основному зверталися люди, які впали через ожеледь", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що постраждалі отримали переломи плеча, гомілки, забої м'яких тканин і розтягування.

За кілька діб в Алмати випало 60 сантиметрів снігу, що в три рази перевищує норму.

Нагадаємо, у результаті снігового шторму, який накрив американський штат Міннесота, загинули троє людей.

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