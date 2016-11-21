В Україні завтра без опадів, на сході вночі похолодає до -8° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 22 листопада в Україні без опадів. Найтепліше буде на півдні - до +9°.

На сході України очікуються заморозки / getbg.net

У Києві завтра без опадів, вночі -2°, вдень +1°. Вітер південно-східний, до 4.6 м/с.

У Львові 22 листопада сонячно, вночі 0°, вдень +7°. Вітер південно-східний, слабкий.

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У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі 0°, вдень +5°. Вітер південно-східний, до 5.0 м/с.

У Вінниці у вівторок хмарно з проясненнями. Температура вночі -1°, вдень +2°. Вітер південний і південно-східний, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі -1°, вдень +4°, вітер східний та північно-східний, до 4.9 м/с.

У Харкові у вівторок без опадів, температура вночі -7°, вдень -1°. Вітер південно-східний, слабкий.

У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють невелику хмарність. Температура вночі -6°, вдень +1°. Вітер східний, слабкий.

У Сімферополі ясно і без опадів. Температура вночі -2°, вдень +9°. Вітер мінливий, до 3.7 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі -4°, вдень +2°. Вітер східний, до 10.0 м/с.

У Краматорську у вівторок без опадів, температура вночі -7°, вдень +1°, вітер східний та південно-східний, слабкий.

У Сєвєродонецьку завтра ясно. Температура вночі -8°, вдень 0°. Вітер східний та південно-східний, до 5.9 м/с.

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