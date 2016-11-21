У Києві завтра без опадів, вдень температура до +1°

Згідно з даними Погода УНІАН, 22 листопада у столиці без опадів, температура повітря вдень +1°.

У Києві завтра без опадів / panoramio.com, Sensei Yuri

До вечора в Києві температура повітря знизиться до -1°.

Читайте також На популярних українських маршрутах без опадів, на заході температура до +13°

Вітер південно-східний, до 4.6 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:24, а зайде у 16:03.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада в Україні без опадів. Найтепліше буде на півдні - до +9°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.