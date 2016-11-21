Потужний землетрус у Японії призвів до утворення цунамі

23:56, 21 листопада 2016
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Біля східного узбережжя Японії стався землетрус магнітудою 7,3, який призвів до утворення цунамі.

twitter.com/aerojad
twitter.com/aerojad

Про це повідомляють видання Nippon і телеканал NHK, передає Дождь.

Влада Японії випустила попередження про загрозу цунамі заввишки до трьох метрів.

Епіцентр землетрусу стався в десяти кілометрах від узбережжя префектури Фукусіма. Відзначається, що цунамі може обрушитися на узбережжя протягом кількох хвилин. Японське метеорологічне агенство закликає мешканців покинути територію негайно.

За даними на 23.06 (кч) цунамі знаходилося в 20 кілометрах від узбережжя Фукусіми.

Землетрус магнітудою 6,4 стався в західній частині Аргентини

У сусідніх префектурах очікується цунамі заввишки до одного метра.

Епіцентр землетрусу розташований на глибині в десять кілометрів, в 67 кілометрах від міста Івакі. Телеканал NHK попередив жителів про необхідність терміново евакуюватися.

NHK з посиланням на дані Японського метеорологічного агентства повідомляє, що на узбережжі можуть обрушитися кілька цунамі.

У префектурі Фукусима зафіксували цунамі заввишки 60 см, потім ще кілька висотою від 30 до 90 см.

Геологічна служба США оцінила магнітуду поштовхів у 6,9. Поштовхи сталися о 5:59 22 листопада за місцевим часом (22:59 21 листопада за Києвом).

За попередніми даними, АЕС в Фукусимі від землетрусу не постраждала. Всі АЕС на узбережжі припинили роботу, відзначає Reuters.

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