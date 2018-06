Потужний землетрус у Японії призвів до утворення цунамі

Про це повідомляють видання Nippon і телеканал NHK, передає Дождь.

Влада Японії випустила попередження про загрозу цунамі заввишки до трьох метрів.

Епіцентр землетрусу стався в десяти кілометрах від узбережжя префектури Фукусіма. Відзначається, що цунамі може обрушитися на узбережжя протягом кількох хвилин. Японське метеорологічне агенство закликає мешканців покинути територію негайно.

За даними на 23.06 (кч) цунамі знаходилося в 20 кілометрах від узбережжя Фукусіми.

У сусідніх префектурах очікується цунамі заввишки до одного метра.

Tsunami warning for Fukushima; tsunami advisory elsewhere on Pacific coast pic.twitter.com/TSLW7brqx5