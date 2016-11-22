Сьогодні в Україні без опадів, на півдні температура до +9° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 22 листопада, в Україні без опадів. Найтепліше буде на півдні - до +9°.
У столиці без опадів, удень +1°. Вітер південно-східний, до 4.6 м/с.
На популярних українських маршрутах без опадів, на заході температура до +13°
У Львові 22 листопада сонячно, температура повітря вдень +7°. Вітер південно-східний, слабкий.
У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +5°. Вітер південно-східний, до 5.0 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок хмарно з проясненнями. Температура +5°. Вітер південний і південно-східний, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +4°, вітер східний та північно-східний, до 4.9 м/с.
У Харкові без опадів. Температура до -1°, вітер південно-східний, слабкий.
У Сімферополі сьогодні сонячно. Температура вдень +9°. Вітер мінливий, до 3.7 м/с.
У Дніпрі без опадів. Температура повітря +1°. Вітер східний, слабкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють ясну погоду, температура вдень +2°. Вітер східний, до 10.0 м/с.
У Краматорську у вівторок без опадів, удень +1°. Вітер східний та південно-східний, слабкий.
Погода на тиждень: в Україні без опадів, на сході очікуються заморозки
У Сєвєродонецьку хмарно з проясненнями, температура вдень 0°. Вітер східний та південно-східний, до 5.9 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+23°... +18°
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Дніпро+34°... +22°
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Донецьк+37°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+34°... +23°
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Івано-Франківськ+22°... +15°
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Київ+26°... +19°
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Кіровоград+29°... +21°
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Луганськ+36°... +22°
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Луцьк+26°... +17°
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Львів+24°... +16°
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Миколаїв+31°... +19°
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Одеса+29°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Рівне+26°... +17°
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Сімферополь+32°... +20°
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Суми+29°... +18°
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Тернопіль+24°... +16°
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Харків+31°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+24°... +17°
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Черкаси+28°... +19°
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Чернігів+27°... +18°
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Чернівці+24°... +16°