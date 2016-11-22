Сьогодні в Україні без опадів, на півдні температура до +9° (карта)

08:00, 22 листопада 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 22 листопада, в Україні без опадів. Найтепліше буде на півдні - до +9°.

Сьогодні В Україні без опадів / УНІАН
Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

У столиці без опадів, удень +1°. Вітер південно-східний, до 4.6 м/с.

На популярних українських маршрутах без опадів, на заході температура до +13°

У Львові 22 листопада сонячно, температура повітря вдень +7°. Вітер південно-східний, слабкий.

У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +5°. Вітер південно-східний, до 5.0 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок хмарно з проясненнями. Температура +5°. Вітер південний і південно-східний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +4°, вітер східний та північно-східний, до 4.9 м/с.

УНІАН
На півдні до +9° / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до -1°, вітер південно-східний, слабкий.

У Сімферополі сьогодні сонячно. Температура вдень +9°. Вітер мінливий, до 3.7 м/с.

У Дніпрі без опадів. Температура повітря +1°. Вітер східний, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють ясну погоду, температура вдень +2°. Вітер східний, до 10.0 м/с.

У Краматорську у вівторок без опадів, удень +1°. Вітер східний та південно-східний, слабкий.

Погода на тиждень: в Україні без опадів, на сході очікуються заморозки

У Сєвєродонецьку хмарно з проясненнями, температура вдень 0°. Вітер східний та південно-східний, до 5.9 м/с.

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