У Києві сьогодні вдень до +1°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, 22 листопада в столиці вдень до +1°, без опадів.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +1°, ввечері +1°. Вітер південно-східний, до 4.6 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:24, а зайде у 16:06.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 22 листопада, в Україні без опадів. Найтепліше буде на півдні - до +9°.

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