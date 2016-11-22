У Києві сьогодні вдень до +1°, без опадів

08:30, 22 листопада 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 22 листопада в столиці вдень до +1°, без опадів.

УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +1°, ввечері +1°. Вітер південно-східний, до 4.6 м/с.

На популярних українських маршрутах без опадів, на заході температура до +13°

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:24, а зайде у 16:06.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 22 листопада, в Україні без опадів. Найтепліше буде на півдні - до +9°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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