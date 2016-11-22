У трьох областях України оголосили штормове попередження

09:31, 22 листопада 2016
640
0

Сьогодні, 22 листопада, у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях очікується сильний вітер.

REUTERS
REUTERS

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

На популярних українських маршрутах без опадів, на заході температура до +13°

"За прогнозами Укргідрометцентру, 22 листопада у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях пориви вітру 15-20 м/с, місцями 25-30 м/с", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці. 

"Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 22 листопада, в Україні без опадів. Найтепліше буде на півдні - до +9°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України
Північ Китаю накрила піщана буря (відео) Північ Китаю накрила піщана буря (відео)
Лісова пожежа в Каліфорнії знищила понад 3 000 гектарів лісу (відео) Лісова пожежа в Каліфорнії знищила понад 3 000 гектарів лісу (відео)
В Києві сьогодні без опадів, температура до +24° В Києві сьогодні без опадів, температура до +24°
У Каліфорнії через сильні лісові пожежі евакуюють людей (відео) У Каліфорнії через сильні лісові пожежі евакуюють людей (відео)
У Києві завтра сонячно, температура до +24° У Києві завтра сонячно, температура до +24°
Завтра на заході України дощі з грозами, на сході температура до +33° (відеопрогноз) Завтра на заході України дощі з грозами, на сході температура до +33° (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 26 °
Хмарно з проясненнями, невеликий дощ
Погода Стерлінг
80 %
762 мм
5.1 м/с
62 %
Стрічка новин