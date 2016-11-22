В Японії знята загроза цунамі

Фахівці зняли загрозу цунамі в Японії, де 22 листопада стався сильний землетрус.

Евакуація після землетрусу в Японії / Reuters

Попередження про загрозу цунамі офіційно скасували на всій території країни, передає ТАСС з посиланням на національне метеорологічне управління Японії.

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Зазначимо, після землетрусу магнітудою 7,3, епіцентр якого знаходився в 10 кілометрах від узбережжя префектури Фукусіма, влада Японії випустила попередження про загрозу цунамі заввишки до трьох метрів.

Жителів закликали негайно покинути територію.