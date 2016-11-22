В Японії знята загроза цунамі

10:31, 22 листопада 2016
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Фахівці зняли загрозу цунамі в Японії, де 22 листопада стався сильний землетрус.

Reuters
Евакуація після землетрусу в Японії / Reuters

Попередження про загрозу цунамі офіційно скасували на всій території країни, передає ТАСС з посиланням на національне метеорологічне управління Японії.

Землетрус магнітудою 6,4 стався в західній частині Аргентини

Зазначимо, після землетрусу магнітудою 7,3, епіцентр якого знаходився в 10 кілометрах від узбережжя префектури Фукусіма, влада Японії випустила попередження про загрозу цунамі заввишки до трьох метрів.

Жителів закликали негайно покинути територію.

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